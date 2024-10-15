Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корректировщик ВСУ из ЛНР получил 23 года колонии

СК РФ: суд приговорил корректировщика ВСУ из ЛНР к 23 годам колонии

close
Freepik.com

Суд и приговорил жителя Северодонецка к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима за содействие Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении артиллерийских ударов по гражданской и военной инфраструктуре города. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По данным следствия, завербованный украинской стороной житель Луганской народной республики (ЛНР) с марта по июнь 2022 года передавал ВСУ координаты военных и гражданских объектов за денежное вознаграждение. Благодаря полученным данным украинские войска нанесли удары по ряду объектов, включая спортивный комплекс «Ледовый дворец» и гостиницу «Мир» в Северодонецке.

Задержание мужчины стало возможным благодаря оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками МВД России по ЛНР. Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года в исправительной колонии строгого режима. В СК отметили, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

До этого жительницу ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами