Суд и приговорил жителя Северодонецка к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима за содействие Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении артиллерийских ударов по гражданской и военной инфраструктуре города. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По данным следствия, завербованный украинской стороной житель Луганской народной республики (ЛНР) с марта по июнь 2022 года передавал ВСУ координаты военных и гражданских объектов за денежное вознаграждение. Благодаря полученным данным украинские войска нанесли удары по ряду объектов, включая спортивный комплекс «Ледовый дворец» и гостиницу «Мир» в Северодонецке.

Задержание мужчины стало возможным благодаря оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками МВД России по ЛНР. Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года в исправительной колонии строгого режима. В СК отметили, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

До этого жительницу ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.