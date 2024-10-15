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Подозрительный предмет заметили прохожие в центре Москвы

В Москве в районе Большой Ордынки движение перекрыли из-за подозрительного предмета

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Global Look Press

Подозрительный предмет заметили прохожие в Москве, у припаркованного на Большой Ордынке фургона. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сотрудники полиции оцепили зону возможной опасности и ограничили движение транспорта.

9 октября на главном железнодорожном вокзале в Ярославле предотвратили теракт. Работники станции обнаружили подозрительное устройство с проводами на 47-м вагоне прибывшего сюда грузового поезда, после чего обратились в экстренные службы. В Telegram-канале Baza появилась информация о том, что неизвестный предмет оказался самодельным взрывным устройством и имел вид обмотанного скотчем свертка из полимерного материала с SIM-картой для дистанционного подрыва.

В середине сентября в Новосибирске мужчину задержали по подозрению в подготовке теракта. Подозрительный предмет лежал рядом с ящиками для ручной клади в гипермаркете.

Ранее были названы заказчики теракта в управлении МВД РФ по Смоленской области.

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