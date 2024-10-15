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Десятки тысяч людей из курского приграничья получили выплату за утраченное имущество

Смирнов: 67 тыс. человек из курского приграничья получили выплату в ₽150 тысяч

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Анна Громова/«Газета.Ru»

67 тыс. жителей отселенных приграничных районов Курской области, которые подверглись массированной атаке со стороны Украины, получили выплату в 150 тыс. руб. за утраченное имущество первой необходимости. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Благодаря поддержке правительства РФ жители четырех приграничных районов без комиссионного обследования получают выплату в 150 тыс. руб., за утраченное имущество первой необходимости. Она уже перечислена 67 тысячам человек», — написал он.

По информации главы региона, продолжаются единовременные выплаты в 10 и 15 тыс. руб. Помощь в размере 10 тыс. руб. на сегодняшний день получили почти 145 тыс. человек, выплаты в 15 тыс. — более 140 тыс. переселенцев.

15 октября Смирнов сообщил, что за минувшие сутки подразделениями российской армии было освобождено 39 жителей курского приграничья. По его словам, в Кореневском спасли 28 человек.

Ранее Москалькова назвала число россиян, эвакуированных в ПВР из приграничных регионов.

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