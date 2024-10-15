Москвичам рассказали, как арендовать городские помещения для мероприятий

В Москве можно арендовать более 1,5 тыс. площадок для проведения праздников, лекций, мастер-классов, спортивных занятий, концертов, театрализованных представлений и других мероприятий через сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой». Об этом сообщается на портале mos.ru со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.

В каталоге сервиса представлен большой выбор помещений — от небольших аудиторий в районных библиотеках до крупных концертных залов и коворкингов.

«Учителя, частные преподаватели, психологи и артисты могут подобрать удобное пространство как для индивидуальных уроков, так и групповых занятий практически в любом районе Москвы», — рассказали в столичном Департаменте информационных технологий, уточнив, что на странице каждой площадки есть подробная информация о помещении, его техническом оснащении и дополнительных услугах, которые могут получить арендаторы.

Так, например, в библиотеке № 53, расположенной на улице Седова, можно проводить интеллектуальные и творческие занятия.

Кабинет для занятий в Доме культуры «Спутник» на улице 3-й Институтской подойдет для лекций, семинаров, а также занятий в кружках с небольшой группой участников.

В культурном центре «Феникс» на улице Авиационной можно забронировать аудиторию для художественных экспериментов и мастер-классов по изготовлению поделок своими руками.

Организовать театрализованное представление, спектакль или музыкальный конкурс можно в концертном зале детской школы искусств № 11 на улице Паустовского.

Детская библиотека № 133 на улице Братиславской предлагает функциональный зал для проведения музыкальных и литературных вечеров, творческих встреч и презентаций.

Танцевальное занятие можно провести в культурном центре «Северный» на 3-й Северной линии.

Для аренды площадки с помощью сервиса «Вместе с культурой» нужно заполнить электронную заявку в сервисе на портале mos.ru. Ее рассмотрят в течение четырех дней. Затем в личный кабинет на портале и электронную почту поступит договор аренды. В день проведения мероприятия с собой нужно взять паспорт.