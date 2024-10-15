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Недовольный шумом житель Ульяновска стрелял по соседям

В Ульяновске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за шума

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FotograFFF/Shutterstock

В Ульяновске разборки с соседями закончились стрельбой по полицейским. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Верейкиса. По версии следствия, местный житель услышал шум и решил, что соседи ведут себя слишком громко, поэтому он пришел к ним с карабином, который был зарегистрирован соответствующим образом.

Во время конфликта мужчина несколько раз выстрелил по мужчине и женщине, которые жили над ним. Спасти их не удалось.

Тем временем другие соседи услышали странные звуки из квартиры, поэтому вызвали полицейских. Правоохранители оперативно прибыли на место, но россиянин открыл по ним стрельбу.

В соответствии с законом, сотрудник МВД применил оружие и ранил мужчину. После этого полицейские оказывали ему первую помощь, но приехавшие медики спасти его не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления», – сообщается в публикации.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье арестовали мужчину, который ударил мать ножом из-за замечаний.

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