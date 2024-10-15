Кабмин Украины утвердил юридические процедуры дальнейших гонений на УПЦ

Правительство Украины утвердило порядок определения принадлежности религиозных организаций к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Фактически это запускает реализацию закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Правительство приняло протокольное решение об утверждении порядка проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности религиозных организаций с РПЦ», — отметил Гончаренко.

Он обратил внимание, что это первый шаг к запрету религиозных организаций, связанных с Россией.

5 октября на Украине рассказали об общинах, перешедших к раскольникам. В «Православную церковь Украины» с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года перешли 1123 религиозные общины. Больше всего переходов зафиксировано в Хмельницкой области. Далее следуют Киевская, Винницкая, Волынская и Черкасская области.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны.

Ранее митрополит УПЦ рассказал, за что власти Украины приговорили его к заключению.