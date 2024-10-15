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В отношении россиянки, оставившей младенца в туалете аэропорта, возбуждено уголовное дело

Против бросившей ребенка в туалете россиянки в Турции возбуждено уголовное дело

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В отношении россиянки, оставившей новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, в Турции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на Генконсульство России в Анталье агентство отмечает, что после обнаружения младенца персоналом аэропорта россиянка и ее мать были задержаны местными компетентными службами.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили дипломаты.

В настоящее время ребенок вместе с матерью находится в одном из медицинских учреждений Антальи, их здоровью ничего не угрожает. Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку необходимых документов и в целом держит вопрос на контроле.

14 октября стало известно, что в аэропорту Антальи в унитазе нашли новорожденного. Ребенка экстренно госпитализировали, полицейским удалось задержать его мать — россиянку 2006 года рождения, находившуюся в Турции в качестве туристки.

Ранее сообщалось, что в Британии студентка родила ребенка втайне от его отца и закрыла младенца в чемодане.

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