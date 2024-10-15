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Жителей Казани попросили не ездить на старых авто в дни проведения саммита БРИКС

В Казани жителей попросили не пользоваться старыми машинами из-за саммита БРИКС

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Евгений Биятов/РИА Новости

Руководство нескольких предприятий в Казани попросило работников не передвигаться по городу на старых авто в дни проведения саммита БРИКС. Об этом сообщает 116.ru со ссылкой на собственные источники.

Как уточняется, работников казанских предприятий просили не пользоваться старыми автомобилями, чтобы те не портили облик города. Под негласным запретом также оказались «ржавые и излишне громкие автомобили».

Эта рекомендация будет действовать в период с 22 по 24 октября — даты, в которые в городе состоится саммит стран БРИКС. Жителям предложили добираться до работы на общественном транспорте и по максимуму сократить использование личного.

При этом неизвестно, принадлежит ли эта инициатива руководству предприятий или является прямым указанием сверху. До этого аналогичная «просьба» поступила студентам одного из казанских техникумов. На время саммита их перевели на дистанционное обучение и запретили ездить по городу на «ведрах».

Ранее полиция не пустила во Владивосток велосипедиста, за 70 дней преодолевшего 8600 километров. Как уточняется, его попросили прервать маршрут из-за Восточного экономического форума (ВЭФ).

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