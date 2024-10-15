В Польше заявили, что желающих вступить в «Украинский легион» в разы меньше ожидаемого

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia заявил, что желающих вступить в «Украинский легион» оказалось в 20 раз меньше, чем ожидали польские власти.

По словам министра, польские власти уже подготовили и обучили подразделения для обучения украинских войск и обучили 25 тысяч солдат НАТО. Но Варшава хотела бы обучать и добровольцев, которые проживают в стране.

«Я еще несколько месяцев назад объявил, что мы поможем украинскому государству, если оно захочет обратиться к своим гражданам, которые обязаны защищать страну и находятся в Польше», — поделился Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что в стране не нашлось достаточного количества украинцев, которые хотели бы вступить в легион. Вместо запланированных 5 — 6 тысяч удалось набрать только порядка 300 человек.

До этого генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц говорил, что в Польше не набралось и двух сотен желающих вступить в «Украинский легион» для последующей подготовки и отправки в зону боевых действий.

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