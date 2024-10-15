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«Малыша довели»: в кальян-баре Грозного держали львенка для развлечения посетителей

«Сапа»: волонтер спасла львенка, которого держали в кальян-баре Грозного

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Телеграм-канал «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА»

Волонтер из Владикавказа узнала от подруги о живущем в кальян-баре Грозного львенке и спасла его, пишет Telegram-канал «Сапа 15».

Зоозащитница обнаружила четырехмесячного детеныша в плохом состоянии, при норме для своего возраста в 20 кг он весил лишь 6 кг. Выяснилось, что в заведении его держали для развлечения посетителей и кормили детскими смесями на основе коровьего молока, которые противопоказаны хищникам.

«Сначала хозяин говорил, что продадут нам его за 50 тыс. рублей. Чуть позже он понял, что у львенка уже начались серьезные проблемы со здоровьем и отдал малыша моей подруге», — рассказала Валерия Лебедева.

У львенка диагностировали инфекционные заболевания и множественные травмы. Вероятно, ему понадобится переливание крови.

«У малыша сломаны передние лапки. У него лейкоцитоз и эритропения. Идет отторжение пищи. Одним словом, малыша довели. Я передала львенка в надежные руки и очень рада этому», — призналась активистка.

Маленького хищника уже доставили на лечение в Москву, сейчас он находится под наблюдением специалистов.

Ранее дагестанский зоопарк уличили в жестком обращении со львами.

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