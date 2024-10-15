Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польские власти заявили, что украинцы, живущие в стране, не хотят воевать за ВСУ

Косиняк-Камыш: украинцы в Польше не проявили желания воевать за ВСУ

close
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia заявил, что украинцы, находящиеся в Польше, не выразили желания воевать за ВСУ.

По его словам, попытка польских властей сформировать так называемый «Украинский легион» для ВСУ провалилась из-за отсутствия интереса к нему со стороны находящихся в Польше украинцев.

«Пока что записались около 300 человек, а расчеты были такие, что легион будет насчитывать 5-6 тыс. (добровольцев. — «Газета.Ru»)», — поделился польский министр.

Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц говорил, что в Польше не набралось и двух сотен желающих вступить в «Украинский легион» для последующей подготовки и отправки в зону боевых действий.

До этого кандидат в президенты Польши от правого политического объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен заявлял, что власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования украинского конфликта.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами