Польские власти заявили, что украинцы, живущие в стране, не хотят воевать за ВСУ

Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia заявил, что украинцы, находящиеся в Польше, не выразили желания воевать за ВСУ.

По его словам, попытка польских властей сформировать так называемый «Украинский легион» для ВСУ провалилась из-за отсутствия интереса к нему со стороны находящихся в Польше украинцев.

«Пока что записались около 300 человек, а расчеты были такие, что легион будет насчитывать 5-6 тыс. (добровольцев. — «Газета.Ru»)», — поделился польский министр.

Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц говорил, что в Польше не набралось и двух сотен желающих вступить в «Украинский легион» для последующей подготовки и отправки в зону боевых действий.

До этого кандидат в президенты Польши от правого политического объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен заявлял, что власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования украинского конфликта.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.