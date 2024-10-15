Пассажир летевшего во Францию из Польши самолета угрожал устроить взрыв

Пассажир самолета, который летел в Париж из польского Кракова, угрожал подорвать воздушное судно. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничной охраны Польши.

По данным пограничников, вечером 14 октября, после взлета самолета, 34-летний мужчина устроил драку с другим пассажиром и начал колотить по окнам и сиденьям, а также угрожал взрывом.

В результате капитан экипажа решил прервать полет и посадил самолет в краковском аэропорту, где дебошира задержали. Его обвинили в нарушении правил поведения и безопасности на борту, теперь мужчине грозит год лишения свободы.

В сентябре капитан воздушного судна SriLankan Airlines, летевшего из Сиднея в Коломбо, поспорил со вторым пилотом о том, кто первым пойдет в туалет. В результате конфликта капитан запер коллегу в кабине летного экипажа. После рейса мужчину временно отстранили от полетов, а авиакомпания начала внутреннее расследование.

Ранее в США пассажирка потребовала развернуть самолет из-за забытого телефона.