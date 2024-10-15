Воровки под видом медсестер украли у пенсионерки 2,5 млн рублей, спрятанных в кровати

Сотрудники уголовного розыска Волгограда совместно с коллегами из Рязани задержали двух воровок, которые обокрали пожилую россиянку, они похитили у женщины 2,5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Волгоградской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 86-летняя жительница Волгограда. Пенсионерка сообщила, что к ней домой пришли две женщины, незнакомки представились медсестрами, после непродолжительной беседы с потерпевшей злоумышленницы скрылись.

Пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали ее накопления в сумме 2,5 млн рублей, деньги она хранила под матрасом. Сотрудники полиции установили личности псевдомедсестер, ими оказались ранее судимая 50-летняя и 48-летняя жительницы Рязани. В отношении женщин возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области огласили приговор местному жителю, который обокрал пожилую женщину, мужчина украл у нее из сарая 64 кочана капусты. Приговором суда кемеровчанину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее пенсионерка похитила у матери деньги из-за любви к мошеннику.