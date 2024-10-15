В Петербурге пятеро мужчин предстанут перед судом за похищение, вымогательство и разбой

В Санкт-Петербурге правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых обвиняемых в похищении, разбое, вымогательствах и изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по городу.

Следователи установили, что в январе 2023 года местный житель создал преступную группу и возглавил ее. Мужчины совершили несколько нападений на жителей области и ее столицы. Так, в том же месяце их жертвой стал прохожий на улице, его похитили, а затем, угрожая ножом, требовали у него 700 тыс. рублей. Когда злоумышленники получили сумму, они заложника освободили. В ходе другого эпизода, 11 февраля 2023 года, члены ОПГ пробрались в квартиру, напали на находившихся в ней людей: избили их и требовали деньги, а когда поняли, что ничего не получат, обыскали помещения и забрали все ценности. Еще один инцидент с участием мужчин произошел 12 апреля 2023 года. Тогда обвиняемые избили мужчины на Ботанической улице, вывезли в лес и обокрали.

В СК собрали достаточно доказательств вменяемых членам группы преступлений. Их дело передано в суд.

Ранее в Челябинской области ликвидировали преступную группу призывников.