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Иран прекратил все полеты в Европу

Иран заявил о прекращении перелетов в Европу из-за санкций

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Ассоциация авиаперевозчиков Ирана прекратила осуществлять перелеты в европейские страны после последних санкций, введенных Евросоюзом. Об этом сообщил директор ассоциации Максуд Асади Самани, его цитирует ТАСС.

«Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу», — объяснил Самани.

14 октября ЕС ввел санкции против семи физических лиц и семи компаний из-за якобы поддержки Ираном России. В заявлении Совета ЕС говорится, что указанные граждане и организации якобы помогали передавать РФ беспилотники и ракеты.

Помимо прочего, под санкции попали иранские авиакомпании Iran Air, Saha Airlines и Mahan Air, а также замглавы минобороны Ирана Сейед Галандари и представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

10 сентября Лондон, Париж и Берлин выпускали совместное заявление, в котором указали, что намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air.

Ранее сообщалось, что Иран прервал непрямые переговоры с США из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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