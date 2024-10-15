Ликсутов рассказал о надежности оплаты по биометрии в транспорте Москвы

За 3 года москвичи и гости столицы более 125 млн раз воспользовались системой оплаты по распознаванию лица в столичном транспорте, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что платежный сервис доступен на более чем 1,1 тыс. турникетах в столичном метро, на МЦК, «Аэроэкспрессах», регулярного речного транспорта и нескольких станциях МЦД.

Ликсутов добавил, что по будням каждый день по биометрии совершается более 160 тыс. проходов, а всего в сервисе зарегистрировано около 375 тыс. пользователей.

«В 2021 году мы запустили оплату по биометрии в метро, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Пассажирам не нужны карты, телефоны и кошельки для того, чтобы пройти через турникет. Достаточно посмотреть в камеру, и створки откроются», — рассказал Ликсутов.

По его словам, за 3 года работы сервис оплаты по биометрии подтвердил свою безопасность и надежность.

Напомним, при оплате по биометрии во время прохода через турникет камера «находит» в кадре лицо и формирует биометрический ключ. Затем нейросеть за 1-2 секунды сравнивает его с ключом из базы и при совпадении открывает створки.

Оплата по распознаванию лица – российская разработка, принадлежащая правительству Москвы.