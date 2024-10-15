Открылась регистрация на технологический форум «Технологии здесь и сейчас!»

Оргкомитет национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет – 2024» открыл регистрацию на промышленно-технологический форум «Технологии здесь и сейчас!», который пройдет 26 ноября в Москве в Hotel Continental. Об этом сообщает пресс-служба премии.

«В этом году нашу традиционную торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Приоритет – 2024» предваряет промышленно-технологический форум «Технологии здесь и сейчас!» — рассказал директор Национальной премии «Приоритет – 2024» Евгений Пинаев.

По его словам, деловая программа мероприятия объединила цифровое и промышленное направления премии. Он отметил, что в рамках форума запланированы фокус-сессия по сквозным цифровым технологиям, стратегическая сессия «Технологический приоритет — стимулирование собственных промышленных инноваций: от адаптации к настоящему прорыву», а также серия питч-сессий «Лучшие в импортозамещении. 10 лет: от стартапа до масштабного производства».

На форуме представят самые значимые федеральные и региональные технологические проекты, рассмотрят векторы развития инноваций по перспективным направлениям промышленности на следующий год, а также подведут итоги работы за 10 лет в области импортозамещения. Кроме того, на мероприятии определят направления цифровой трансформации в промышленности.

Спикерами мероприятия выступят представители федеральных органов власти, институтов развития и научно-исследовательских центров, руководители крупнейших отраслевых союзов и ассоциаций, топ-менеджеры промышленных и ИТ-компаний.

«К участию приглашаются представители промышленных холдингов и организаций всех сегментов бизнеса, заинтересованных в развитии и внедрении новых технологий, а также инжиниринговых и ИТ-компании, финансовых, консалтинговых структур, производители и поставщики промышленных роботов, оборудования и материалов», — говорится в сообщении.

Генеральным медиапартнером форума стал медиахолдинг Rambler&Co.