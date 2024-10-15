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Эксперт: запрет работы мигрантов в сфере транспорта закончится катастрофой

Автоэксперт Сажин: уход мигрантов с транспорта приведет к серьезной проблеме

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В российских регионах вводят запрет на работу мигрантов в сфере транспорта – водителями такси и автобусов. Однако подобные ограничения усугубят проблему с нехваткой водителей, резкий уход мигрантов с работы приведет к кадровому голоду, заявил автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.

По мнению эксперта, сейчас в России хотят сначала построить «новый мир», запретив мигрантам работать, а уже потом заняться проблемой дефицита водителей, однако в транспортной сфере такие инструменты не работают. В маленьких городах кадровый голод будут решать внутренними ресурсами, а миллионниках транспортом просто некому будет управлять, из-за чего сотни автобусов просто не выйдут на маршруты.

«То, что проблема существует — это факт, и её необходимо решать, но нехватку 25% водителей запретом на работу в отдельных отраслях не решить», — убежден Сажин.

Он призвал для решения проблемы работать над повышением престижности профессии водителя. Зарплаты в этой сфере, по мнению эксперта, должны поэтапно расти и в конечном итоге составить 150-200 тыс. рублей, так как это одна из самых тяжелых профессий.

Однако проблемы, связанные с мигрантами, работающими в транспортной сфере, тоже есть, согласился Сажин. Он предложил ввести контроль квотами, выделяя для иностранных граждан не более 10% от списочного состава сотрудников, а также не позволять мигрантам, которые приехали работать в других сферах, становиться водителями.

«Если иностранный гражданин приехал работать дворником или строителем, он никак не может стать водителем», — подчеркнул специалист.

Также он предложил создать аттестационные комиссии на базе госпредприятий для контроля за выдачей документов на право работать в пассажирских перевозках.

В профсоюзе мигрантов ранее оценили предложенную Минтрудом реформу патента на работу.

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