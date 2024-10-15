Сибиряк открыл огонь по подросткам на трюковых самокатах из огнестрельного оружия

В полиции Томска начали проверку о противоправных действиях в отношении подростков, которых обстрелял из оружия неизвестный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

14 октября в Telegram-канал «Регион-70 Томск» опубликовал запись инцидента от подписчика. На кадрах видно видно, как по подростку, который выполняет трюки на самокате, стреляют. После этого юноши, один из которых все снимал на камеру, пугаются и убегают. Житель сообщил, что нападению подвергся племянник и его друг. По словам сибиряка, все произошло у дома 21 по улице Вокзальной.

В полиции отметили, что не получали обращений по факту случившегося, но подчеркнули, что уже ведут работу по установлению личностей участников ЧП.

До этого в Челябинске подросток выстрелил в приятеля из сигнального пистолета.

До этого в Шуе пожилой мужчина решил конфликт с толпой юношей с помощью оружия.