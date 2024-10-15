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Уход белгородских чиновников на СВО назвали кадровой проблемой

Гладков: уход на СВО чиновников становится кадровой проблемой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Из-за ухода чиновников и управленцев на специальную военную операцию (СВО) в Белгородской области ощущается их нехватка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В опубликованном видеообращении он рассказал, что глава Красногвардейского района Галина Руденко поступила на службу в ряды батальона «Барс» и таким образом стала в нем первой женщиной.

«Настоящий боец. По-другому, я понимаю, она поступить не могла», — сказал Гладков.

Губернатор пояснил, что власти области постараются договориться с министерством обороны РФ о ротации, поскольку отсутствие на рабочих местах грамотных чиновников «становится действительно большой проблемой».

По сведениям издания »Бел.Ru» создаваемый в Белгородской области батальон «Барс-Белгород» будет включать в свой состав чиновников, священников и депутатов и будет помогать аварийным бригадам в приграничье. Им предоставят защищенные автомобили, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и индивидуальной защиты. Участники должны будут уничтожать беспилотники, которые атакуют работников, восстанавливающих электроснабжение.

14 октября сообщалось, что в Белгородской области начнут создавать бригады из местных для ремонта жилья. Губернатор Гладков пояснил, что приезжим непросто работать в условиях вооруженного конфликта, а местных можно быстрее обучить технике безопасности.
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Ранее губернатор Белгородской области рассказал, когда в регионе начнется отопительный сезон.

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