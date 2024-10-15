В России хотят запретить медикам и фармацевтам учиться дистанционно

В России хотят ввести запрет на дистанционное обучение медиков и фармацевтов. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, его поддержали в Комитете по просвещению и могут рассмотреть на пленарном заседании в ноябре, передает «Парламентская газета».

Помимо этого, в документе предлагают расширить лицензионные требования к образовательной деятельности учреждений, которые готовят медицинские кадры, и не выдавать лицензии организациям, которые не могут подтвердить соблюдение всех необходимых для обучения медиков условий. Кроме того, авторы предложили стандартизировать дополнительное профессиональное образование.

«Сертификаты о повышении квалификации в медицине должны быть обеспечены реальными практическими навыками и самыми современными знаниями», — сказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

В конце сентября сообщалось, что финансирование образования в России увеличится до 1,75 трлн рублей к 2027 году. В 2025 году на образование выделят 1,57 трлн рублей, в 2026-м — 1,68 трлн. Эти средства пойдут на различные программы, включая обеспечение бесплатным горячим питанием учеников 1-4 классов. На эти цели в ближайшие три года предусмотрено 214,92 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила лечения болезней сердца.