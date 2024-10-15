Руководство «Пятерочки» отреагировало на отравление россиян зефиром

На данный момент ни по телефонам горячей линии, ни на сайте от россиян не поступало ни одной жалобы на зефир «Жизель» с мальтитом. Так в беседе с RT сообщения об отравлении россиян лакомством, купленным в «Пятерочке», отреагировали в пресс-службе X5 Group.

«Однако в связи с публикациями о жалобах покупателей все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены до выяснения всех обстоятельств <…>...» — подчеркнули представители компании.

Уточняется, что на данный момент зефир с мальтитом нельзя как купить непосредственно в магазине, так и заказать с помощью приложения. На данный момент проводится расследование, выясняется источник информации о массовых жалобах покупателей, добавили в X5 Group. В компании назвали приоритетом безопасность и здоровье потребителей.

Напомним, на днях сообщалось, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» — у съевших его началась диарея, тошнота, боль в животе. Сегодня стало известно о десятках отравившихся зефиром «Жизель» из супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток».

Ранее врач объяснила причины массового отравления россиян зефиром.