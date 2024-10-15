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Психолог отнесла диеты к методам насилия по отношению к себе

Психолог Соловьева: диеты являются насилием по отношению к себе

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Соблюдение диеты можно отнести к насильственному поведению по отношению к себе. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

По ее словам, к методам насилия также можно отнести аскезы, гиперконтроль в свою сторону, самонаказание вплоть до бессознательного. К последнему можно отнести расчесы, вырывания чего-то или случайные удары. Она подчеркнула, что в отношении себя нельзя допускать насилия.

«Строгость и насилие — это разные вещи. Строгим в отношении себя вы можете быть: тщательно выбирать свою пищевую тарелку, тщательно выбирать продукты, экологичные для своего ритма, возраста и стиля жизни. А насилие — это я не буду завтракать и обедать, а только ужинать пророщенной гречкой. Взяла аскезу непонятно зачем, непонятно на что, просто модно», — сказала Соловьева.

Врач-диетолог София Кованова до этого говорила, что строгие диеты представляют опасность для организма, потому что они могут спровоцировать дефицит железа и упадок сил. По ее словам, жесткое ограничение в питании также грозит тем, что в организм не будут попадать необходимые витамины. Она уточнила, что по этой причине железо будет плохо усваиваться.

Ранее ученые рассказали, как правильно «сидеть на диете» для долголетия.

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