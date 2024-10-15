Россиянке срочно удалили гигантскую опухоль матки из-за начавшегося кровотечения

Врачи городской больницы №18 прооперировали пациентку с гигантской опухолью матки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан.

Как рассказали медики, 39-летняя женщина поступила в больницу с образованием в области малого таза и брюшной полости. Врачи готовили ее к операции, но во время процедуры взятия биопсии началось сильное маточное кровотечение, что потребовало пересмотреть этапы лечения.

«Ситуация потребовала экстренного вмешательства. Врачи удалили опухоль — увеличенную матку, вес которой составил 8 кг, а диаметр — около 40 см и все патологические ткани», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого удаленные фрагменты отправили в лабораторию. Исследование показало доброкачественный характер образования — им оказалась миома. Через несколько дней после операции пациентку в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Медики напомнили о необходимости проходить плановый осмотр у гинеколога во избежание подобных ситуаций.

Ранее в тюменской больнице пациентке удалили грыжу размером с две головы.