Психолог объяснила, как по соцсетям вычислить психологические проблемы у детей

Оценивая личные аккаунты детей в соцсетях, не стоит ориентироваться только на количество друзей – это не показатель психического состояния ребенка. Гораздо важнее смотреть на его посты, так как часто в них дети выражают свое одиночество и плохое самочувствие, объяснила НСН детский психолог Наталья Наумова.

Обычно в соцсетях большее количество людей, которые числятся в друзьях, таковыми не являются – это просто подписчики. В реальной жизни ребенку достаточно иметь до 15 приятелей. А что касается интернета, то важно следить за тем, какие посты он публикует, считает Наумова.

«Например, ребенок может писать, что ему плохо, что он одинок, никому не нужен. Тут надо идти на помощь, оказывать психологическую поддержку, помогать в адаптации к школьному коллективу», — объяснила она, подчеркнув, что помогать ребенку нужно не только в критичной ситуации.

В личные переписки детей и подростков лучше без его ведома не влезать, однако важно поддерживать контакт. Если удается выстроить диалог, то можно попросить у ребенка показать, что он читает, чем интересуется и с кем переписывается. При этом крайне важно выбрать верные слова, говорить без лишнего давления или угроз – нужно просто спокойно сообщить о своей заинтересованности, заключила психолог.

Национальный антитеррористический комитет России разослал в школы информацию, назвав потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях. К таковым они отнесли учащихся, которые дружат меньше, чем со 100 пользователями в соцсетях.

Эксперт ранее раскрыла, как вовремя заметить подозрительное поведение детей в соцсетях.