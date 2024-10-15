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Диетолог оценила пользу кофе для здоровья

Диетолог Бережная: натуральный кофе приносит пользу для здоровья

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Freepik.com

Кофе может принести пользу для здоровья, однако речь идет только о натуральном напитке. Об этом kp.ru рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Так, по ее словам, он может улучшать показатели по уровню холестерина, артериального давления, состояние пациентов с диабетом второго типа, а также снижать риск повторного инфаркта. При этом растворимый кофе может негативно отразиться на надпочечниках и повысить артериальное давление.

«Особенно вреден кофе, из которого был выведен кофеин. Кофе, который продается в автоматах, также может иметь искусственные добавки. Поэтому выбирайте только натуральный напиток. Допустимое количество — до четырех чашек в день, не больше. Кофе обладает уникальной способностью понижать слишком высокое давление и повышать слишком низкое», — сказала Бережная.

Практикующий диетолог из Университета Южной Австралии Эванджелина Манциорис до этого говорила, что добавление корицы в кофе может незначительно снизить уровень сахара в крови и «обуздать» голод, но похудеть таким способом не получится.

Ранее россиян предупредили, что кофеин и сладкое снижают продуктивность.

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