Москалькова заявила, что выясняет судьбу вывезенных из Курской области жителей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) судьбу вывезенных из Курской области жителей и в настоящее время пытается выяснить, где они находятся. Об этом пишет РИА Новости.

«Я также обратилась в Международный комитет Красного Креста. <...> Во время встречи этот вопрос (судьбы насильно вывезенных из Курской области людей. — Прим. ред.) был поднят», — рассказала журналистам омбудсмен.

Она отметила, что читала в публикациях СМИ о том, что представители МККК посещали курян, однако подробности ей пока выяснить не удалось. Москалькова добавила, что ее аппарат задействует все каналы связи для того, чтобы узнать больше информации о судьбе вывезенных людей.

В сентябре Красный Крест сообщал, что принял свыше 5 тысяч заявок о пропавших в Курской области, с которыми у родственников оборвалась связь после вторжения ВСУ. По данным волонтеров, на сегодняшний день удалось оказать помощь примерно по 800 обращениям.

Представителям РКК собрали единую базу заявок, которые поступали в регионе. Эти данные каждый день сверяются со списками, куда вносят граждан, приходивших за гуманитарной или иной помощью.

Ранее Москалькова назвала число россиян, эвакуированных в ПВР из приграничных регионов.