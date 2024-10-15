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«Отдать всю зарплату»: экс-министр труда РФ оценил идею налога на бездетность

Экс-министр труда Калашников: налог на бездетность – это зарплата многих россиян

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Depositphotos

Главная цель сбора налогов с населения – это увеличение доходов, но никак не повышение демографии или решение социальных проблем. Поэтому идея налога за бездетность сама по себе абсурдна, так как предлагаемая сумма сбора – фантастически большая и, по сути, равна зарплате многих россиян, объяснил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

Налоги с граждан, связанные с их социальным положением, свободами и правами, разными у разных категорий населения, — это феодализм. Такие нормы не соответствуют критериям современного развитого общества и схожи с введением налогов на брюнетов или рыжих, подчеркнул Калашников.

Более того, назначать одну общую сумму налога, единую для всех бездетных россиян, нельзя, так как доходы у всех разные, напомнил экс-министр труда.

«И бедные, и бездетные, и обремененные детьми россияне имеют разные доходы. И нельзя им предъявлять фиксированный взнос. Для одного — это копейки, а для другого — просто фантастические суммы. Это абсурд!», — подчеркнул он.

Он отметил, что 30 тыс. рублей – это будет очень незначительная сумма для кого-то из россиян, но для других – это вся их зарплата, которую они вынуждены будут отдать из-за отсутствия детей. В целом налоги обусловлены только доходами и не могут быть связаны с какими-то другими факторами – это необсуждаемая общепринятая аксиома, заключил Калашников.

Напомним, вновь о необходимости введения налога на бездетность заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Собранные с помощью этого налога средства он призвал направить на поддержку сирот и детских домов. Экономист позже предложил взимать деньги с бездетных после определенного возраста, заявив, что это будет справедливо.

Ранее в Госдуме предложили проверить на экстремизм идею о налоге на бездетность.

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