В Краснодаре женщина напала на ребенка на детской площадке и схватила его за шею, причиной вспышки агрессии стала ссора мальчика с сыном россиянки. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в ЖК Novella, двое мальчиков поссорились на детской площадке, один из участников ссоры толкнул другого. На защиту сына встала мать, женщина подскочила к обидчику, повалила его на землю и схватила за шею. Семья пострадавшего обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию.

«Со слов матери, ее ребенок катался с детской горки. На детской площадке между ним и другим несовершеннолетним произошел конфликт, и они толкнули друг друга», — рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Психологи и врачи устанавливают степень причиненного вреда здоровью несовершеннолетнему. По факту нападения проводится проверка.

До этого сообщалось, что пьяный мужчина напал на двух девочек на детской площадке в Петербурге. Подозреваемого, которым оказался 58-летний безработный петербуржец, задержали прибывшие на место стражи порядка. Как выяснилось, он повздорил с гуляющими во дворе несовершеннолетними и «в воспитательных целях» несколько раз ударил по голове двух девочек в возрасте 11 и 12 лет.

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