В больнице Бурятии пациентке сожгли глаза и лицо кварцевой лампой

В инфекционной больнице Гусиноозерска пациентка получила ожоги глаз и лица от кварцевой лампы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Гусиноозерск».

Инцидент произошел в инфекционной больнице, по словам пациентки, медики не выключили кварцевую лампу в палате, из-за чего она получила ожоги. В медицинском учреждении объяснили, что персонал больницы был обязан предупредить женщину о работе кварцевой лампы, но не сделал этого. В Минздраве республики сообщили о начале служебной проверки в больнице .

«Руководство больницы сожалеет, что пациентка столкнулась с этим, и приносит извинения. Инцидент произошел в ночное время. Главный врач лично контролирует оказание медицинской помощи: осмотрена врачом-офтальмологом и получает медикаментозное лечение», — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Волгограде девочка со сломанной рукой четыре часа ждала очереди в травмпункте. В областном Минздраве пояснили, что такая ситуация возникла из-за того, что часть врачей находится на больничном, а обращение в учреждение маленькой пациентки совпало с приемом неотложных пациентов, которые поступили в травмпункт по скорой.

Ранее российскому школьнику пришлось повторно ломать руку из-за ошибки врачей.