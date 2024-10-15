Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В больнице Бурятии пациентке сожгли глаза и лицо кварцевой лампой

В Бурятии пациентка больницы получила ожоги от кварцевой лампы

close
Wikimedia Commons

В инфекционной больнице Гусиноозерска пациентка получила ожоги глаз и лица от кварцевой лампы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Гусиноозерск».

Инцидент произошел в инфекционной больнице, по словам пациентки, медики не выключили кварцевую лампу в палате, из-за чего она получила ожоги. В медицинском учреждении объяснили, что персонал больницы был обязан предупредить женщину о работе кварцевой лампы, но не сделал этого. В Минздраве республики сообщили о начале служебной проверки в больнице .

«Руководство больницы сожалеет, что пациентка столкнулась с этим, и приносит извинения. Инцидент произошел в ночное время. Главный врач лично контролирует оказание медицинской помощи: осмотрена врачом-офтальмологом и получает медикаментозное лечение», — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Волгограде девочка со сломанной рукой четыре часа ждала очереди в травмпункте. В областном Минздраве пояснили, что такая ситуация возникла из-за того, что часть врачей находится на больничном, а обращение в учреждение маленькой пациентки совпало с приемом неотложных пациентов, которые поступили в травмпункт по скорой.

Ранее российскому школьнику пришлось повторно ломать руку из-за ошибки врачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами