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Участника СВО задержали по подозрению в двойном убийстве

V1.RU: участника СВО задержали в Жирновске по подозрению в двойном убийстве

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В городе Жирновске в Волгоградской области задержали участника СВО по подозрению в двойном убийстве. Об этом пишет V1.RU.

По данным источника издания, участник СВО зарезал двоих человек в ходе драки с ножом в субботу, 12 октября.

«Они не военные, насколько мне известно. Подозреваемого в тот же день задержали», — приводит слова информатора V1.RU.

В издании сообщили, что военный прокурор Камышинского гарнизона Александр Юхимчук сбросил трубку после звонка журналиста, что помешало подтвердить информацию о задержании официально. Отмечается, что фотографии тел жертв, предположительно, попали в социальные сети, но установить их подлинность пока не получилось. Достоверно известным считается то, что расследованием дела занимается военно-следственный отдел по Волгоградскому гарнизону.

До этого участник СВО разгромил автобус в Архангельске. Мужчина был трижды судим и ранее употреблял наркотики. Рассматривается версия о том, что причиной агрессивного поведения мог стать повторный прием наркотиков или галлюцинации из-за ПТСР.

Ранее в Екатеринбурге участника СВО обвинили в домогательствах к детям.

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