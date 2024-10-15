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Ближайший соратник Шакро Молодого вышел на свободу

112: криминальный авторитет Андрей Кочуйков вышел на свободу

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, известный под прозвищем «Итальянец», вышел на свободу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации канала, Кочуйков покинул колонию, в которой отбывал наказание, на черном автомобиле марки Mercedes.

«Итальянец» получил известность после перестрелки, произошедшей в декабре 2015 года рядом с рестораном Elements в центре Москвы. Причиной произошедшего стал спор с владелицей заведения Жанной Ким.

Конфликт разгорелся после того, как люди Кочуйкова потребовали у Ким 8 млн рублей в качестве неустойки за разрыв контракта на ремонт с дизайнером. В результате врачи не смогли спасти двух человек. Никулинский суд Москвы приговорил «Итальянца» к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кочуйкова называют ближайшим соратником криминального авторитета Шакро Молодого. В марте он вышел из колонии, где отбывал наказание последние шесть лет. Вор в законе должен был находиться в тюрьме еще три года и 10 месяцев, но суд решил освободить его по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, из-за какой болезни Шакро Молодой вышел на свободу.

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