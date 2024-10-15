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Чудом спасенный с катамарана сахалинец может лишиться свободы

После спасения сахалинца на катамаране возбудили уголовное дело

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Телеграм-канал «Amur Mash»

Сахалинец, который два месяца дрейфовал на лодке катамаранного типа «Байкат 470», может стать фигурантом уголовного дела и лишиться свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

«Чудом спасенный с катамарана сахалинец может сесть в тюрьму. В дрейфующей лодке живым обнаружен только 46-летний Михаил Пичугин», — говорится в сообщении.

Его брат и племянник, которые прилетели из Иркутска отдохнуть и находились с ним в лодке, не выжили. В настоящее время возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

«Если выяснится, что организатором плавания был Михаил (а значит, именно он должен был позаботиться о жилетах и спутниковой связи), ему придется за это отвечать», — отметили авторы канала.

Наказание за подобное преступление — лишение свободы сроком до семи лет.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что двое мужчин и 15-летний сын одного из них 9 августа отправились на лодке «Байкат 470» от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Затем с ними утратили связь. Судно обнаружили 14 октября.

Ранее появились кадры спасения россиянина, дрейфовавшего в Охотском море 67 дней.

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