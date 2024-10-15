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Россиян предупредили о штрафах за нарушение тишины

Эксперт Бондарь: штраф за нарушение тишины может доходить до 5 тысяч рублей

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Shutterstock/FOTODOM

Штрафы за нарушения тишины в России варьируются от 500 до 3 тыс. рублей, а в случае повторных нарушений могут достигать 5 тыс. рублей. Об этом сообщил РИА Новости общественный деятель и эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь.

«Нельзя обойти стороной и тему шумового загрязнения. Хотя конкретные штрафы за нарушение тишины устанавливаются на региональном уровне, в среднем по России они составляют от 500 до 3 тыс. рублей за первое нарушение. При повторных нарушениях сумма может возрасти до 5 тыс. рублей», — сказал Бондарь.

Бондарь также упомянул о штрафах за захламление общих помещений в многоквартирных домах, которые варьируются от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от местных законодательств.

Эксперт подчеркнул, что хотя эти штрафы могут показаться несущественными, на деле их сумма, особенно при регулярных нарушениях, может существенно сказаться на финансовом состоянии граждан. Также он предупредил, что наличие неоплаченных штрафов может привести к серьезным последствиям, включая ограничения на выезд за границу.

В августе представители ЛДПР предложили увеличить штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума с 500 рублей до 25 тыс. рублей.

Ранее ученые выяснили, что транспортный шум разрушает здоровье сердца.

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