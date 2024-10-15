Телеведущий потерял зубы в прямом эфире

Канадский теле- и радиоведущий, бывший профессиональный хоккеист Джефф О'Нилл потерял зубы во время прямого эфира спортивного шоу OverDrive на радиостанции TSN. Фрагмент эфира опубликовал аккаунт программы в соцсети Х.

Это произошло, когда ведущий рассказывал о составе хоккейной команды «Торонто Мэйпл Лифс».

«Боже мой, я потерял мои зубы», — сказал О'Нилл, вызвав смех у участников шоу.

После этого он поднял их с пола и вставил обратно.

Однако история на этом не закончилась и спустя некоторое время зубы телеведущего снова выпали. Он объяснил, что они не были надежно закреплены, после чего ему посоветовали сходить к дантисту.

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