Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Телеведущий потерял зубы в прямом эфире

У канадского телеведущего в прямом эфире выпали зубы

close
Кадр видео: OverDrive1050/X (Бывш. Twitter.com)

Канадский теле- и радиоведущий, бывший профессиональный хоккеист Джефф О'Нилл потерял зубы во время прямого эфира спортивного шоу OverDrive на радиостанции TSN. Фрагмент эфира опубликовал аккаунт программы в соцсети Х.

Это произошло, когда ведущий рассказывал о составе хоккейной команды «Торонто Мэйпл Лифс».

«Боже мой, я потерял мои зубы», — сказал О'Нилл, вызвав смех у участников шоу.

После этого он поднял их с пола и вставил обратно.

Однако история на этом не закончилась и спустя некоторое время зубы телеведущего снова выпали. Он объяснил, что они не были надежно закреплены, после чего ему посоветовали сходить к дантисту.

В июне актер Никита Кологривый устроил скандал на «Шоу Воли». Он перевернул стол ведущего Павла Воли со словами «это шоу давно уже мое» и начал крушить студию». Создатели шоу заявили, что он это сделал по просьбе комика Ильи Соболева.

Ранее в Германии госпитализировали 18 человек после посещения откровенной оперы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами