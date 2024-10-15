Россиянам рассказали о рисках ношения ювелирных изделий для здоровья

Неправильное ношение ювелирных изделий может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому стоит проявлять особую осторожность при их использовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Мособлпожспас».

Специалисты напоминают, что ювелирные изделия изготавливаются из твердых материалов, таких как золото, серебро, драгоценные и полудрагоценные камни, которые обладают высокой прочностью и могут причинить вред при неправильном обращении. Это особенно актуально для колец.

Рекомендуется всегда снимать украшения, когда вы занимаетесь физическим трудом или посещаете баню и сауну. Кольцо может зацепиться за предметы во время работы, что может не только повредить само украшение, но и травмировать палец. В бане или сауне происходит расширение сосудов и отек конечностей, в то время как металл кольца сохраняет исходные размеры и может врезаться в пальцы, не позволяя их владельцу избавиться от него самостоятельно. Эти нюансы важно учитывать, чтобы избежать несчастных случаев и продлить срок службы ювелирных изделий, предостерегает заместитель начальника 254-й пожарно-спасательной части ГКУ «Мособлпожспас» Андрей Ильин.

До этого доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов заявил, что силиконовые и резиновые браслеты, используемые для смарт-часов, несмотря на их популярность и удобство, могут представлять определенные риски для здоровья.

Ранее аналитики выяснили, в каких регионах россияне стали чаще покупать ювелирные изделия.