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Названа сумма, выделенная на строительство федеральных трасс в РФ

Старовойт: на строительство федеральных трасс выделено 853 млрд рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В проекте государственного бюджета России на 2025–2027 годы запланировано выделение 853 миллиардов рублей на строительство федеральных автомобильных дорог. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании комитета по транспорту в Государственной думе, сообщают «Известия».

Старовойт подчеркнул, что в следующем году доля федеральных дорог в нормативном состоянии достигнет 67,6%, а к 2027 году она вырастет до 69,3%.

Отмечается, что более 40% дорожно-транспортных происшествий, связанных с грузоперевозками в России, происходят из-за плохого состояния дорог, а вероятность аварий растет с увеличением интенсивности движения. По мнению председателя комитета по транспортной логистике «Деловой России», президента «Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов» Вадима Филатова, строительство новых дорожных объектов может поспособствовать снижению числа ДТП.

Согласно данным МВД, в период с января по июнь лидером по росту аварийности на транспорте среди российских регионов стал Ненецкий автономный округ, где количество ДТП увеличилось на 57,1% по сравнению с прошлым годом. На втором месте находится Камчатский край с ростом на 30,2%, а на третьем — Псковская область (+25,2%). Существенный рост числа аварий также наблюдается в Калининградской области (+23,1%) и в республике Алтай (+22,2%).

До этого депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение до 600 тыс. рублей штрафы за некачественный ремонт дорог.

Ранее стало известно, какие федеральные дороги построят в текущем году.

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