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Сотни гектаров сельхозземель в Израиле стали непригодны из-за обстрелов

В Израиле заявили, что сотни гектаров сельхозземель выгорели из-за обстрелов

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Amir Cohen/Reuters

Около 150 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе виноградников, выгорели в Израиле за год из-за обстрелов. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель министерства сельского хозяйства страны Хила Готлиб.

«За последний год военных действий в Израиле около 150 гектаров плодовых деревьев (в том числе и виноградников) выгорело из-за обстрелов и примерно 220 гектаров плодовых деревьев и авокадо не могут быть возделаны должным образом», — сказала Готлиб, отметив, что также пострадали различные фруктовые деревья.

От обстрелов из Ливана и сектора Газа пострадали и животные. В сентябре ферма в Бейт-Шаарим лишилась трети всего поголовья коров из-за попадания ракеты. Кроме того, из-за шума и задымления в зонах обстрелов резко снизилось производство яиц. Кроме того, от обстрелов пострадали примерно 26 куриных ферм.

Она добавила, что пострадали и посадки в приграничных с сектором Газа районах. Картофель, пшеницу, арахис и помидоры теперь приходится высаживать в других частях страны.

12 октября армия Израиля засекла запуск более 200 ракет со стороны Ливана.

Ранее израильские военные нашли в Ливане огромный 800-метровый бункер с оружием.

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