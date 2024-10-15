Сотни гектаров сельхозземель в Израиле стали непригодны из-за обстрелов

Около 150 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе виноградников, выгорели в Израиле за год из-за обстрелов. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель министерства сельского хозяйства страны Хила Готлиб.

«За последний год военных действий в Израиле около 150 гектаров плодовых деревьев (в том числе и виноградников) выгорело из-за обстрелов и примерно 220 гектаров плодовых деревьев и авокадо не могут быть возделаны должным образом», — сказала Готлиб, отметив, что также пострадали различные фруктовые деревья.

От обстрелов из Ливана и сектора Газа пострадали и животные. В сентябре ферма в Бейт-Шаарим лишилась трети всего поголовья коров из-за попадания ракеты. Кроме того, из-за шума и задымления в зонах обстрелов резко снизилось производство яиц. Кроме того, от обстрелов пострадали примерно 26 куриных ферм.

Она добавила, что пострадали и посадки в приграничных с сектором Газа районах. Картофель, пшеницу, арахис и помидоры теперь приходится высаживать в других частях страны.

12 октября армия Израиля засекла запуск более 200 ракет со стороны Ливана.

Ранее израильские военные нашли в Ливане огромный 800-метровый бункер с оружием.