Приговор украинскому активисту, призывавшему калечить пленных, вступил в силу

Командир украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко был заочно приговорен Басманным судом Москвы к 5,5 года колонии за призывы калечить российских военнослужащих, находящихся в плену. Как сообщает ТАСС, он не стал обжаловать этот приговор в апелляционном порядке.

В суде первой инстанции подтвердили, что решение уже вступило в силу.

«Приговор не был обжалован в установленный законом срок, поэтому он стал окончательным», — отметил представитель суда.

В сентябре Друзенко заявил, что украинские военные перестали понимать, за что они воюют, а Киев даже не пытается им это объяснить.

Друзенко является активистом и учредителем первого мобильного госпиталя имени Н. Пирогова, врачи которого оказывали медицинскую помощь украинским солдатам, пострадавшим в Донбассе. В одном из интервью на украинском телевидении он призывал своих подчиненных к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые попали в плен во время специальной военной операции. Однако после этого Друзенко отказался от своих слов.

Ранее российский боец заявил, что солдаты ВСУ стреляют в спину сдающимся в плен.