Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Приговор украинскому активисту, призывавшему калечить пленных, вступил в силу

ТАСС: приговор активисту Друзенко за призывы калечить пленных вступил в силу

close
Depositphotos

Командир украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко был заочно приговорен Басманным судом Москвы к 5,5 года колонии за призывы калечить российских военнослужащих, находящихся в плену. Как сообщает ТАСС, он не стал обжаловать этот приговор в апелляционном порядке.

В суде первой инстанции подтвердили, что решение уже вступило в силу.

«Приговор не был обжалован в установленный законом срок, поэтому он стал окончательным», — отметил представитель суда.

В сентябре Друзенко заявил, что украинские военные перестали понимать, за что они воюют, а Киев даже не пытается им это объяснить.

Друзенко является активистом и учредителем первого мобильного госпиталя имени Н. Пирогова, врачи которого оказывали медицинскую помощь украинским солдатам, пострадавшим в Донбассе. В одном из интервью на украинском телевидении он призывал своих подчиненных к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые попали в плен во время специальной военной операции. Однако после этого Друзенко отказался от своих слов.

Ранее российский боец заявил, что солдаты ВСУ стреляют в спину сдающимся в плен.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами