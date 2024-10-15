В Москве из-за непогоды повалило деревья

В Москве плохая погода стала причиной падения деревьев. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев», — говорится в сообщении.

Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят, этим занимаются городские службы.

Жителей и гостей столицы призвали не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что 14 октября североатлантический циклон «Хельма» сделает погоду в Москве пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5°C. Во вторник погода останется холодной, ветреной и дождливой, в среду влияние «Хельмы» начнет ослабевать.

Накануне вечером стоимость поездки на такси в Москве выросла до трех раз из-за непогоды. Сервис Яндекс Go присылал пользователям уведомления о том, что количество желающих уехать на такси было больше, чем свободных машин.

Ранее синоптик рассказал, что после дождя и снега в Москву придет бабье лето.