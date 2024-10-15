Эксперт поделился лайфхаками, как понять, что телефон уже скоро выйдет из строя

Когда гаджет работает нестабильно, стоит обратить внимание на признаки, которые ухудшают производительность. Это позволяет вовремя принять меры, предотвратить потерю данных и избежать дальнейших технических проблем. Как понять, что пора менять смартфон, «Газете.Ru» рассказал техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

Если телефон часто тормозит даже при выполнении базовых задач, таких как открытие приложений или отправка сообщений, это может быть признаком устаревшего процессора или нехватки оперативной памяти. Если очистить память или сбросить настройки, это не всегда решит проблему.

«Если после полноценной зарядки телефон быстро «садится» или выключается, это указывает на изношенный аккумулятор. В современных устройствах батареи рассчитаны на определенное количество циклов зарядки, емкость которых со временем снижается. Если батарею невозможно заменить, это повод задуматься о новом устройстве. Также, если телефон заряжается только при определенном положении кабеля или очень медленно — скорее всего, имеются проблемы с разъемом или аккумулятором», — объяснил он.

Обычно смартфоны нагреваются из-за игр и других тяжелых приложений — например, графических и видеоредакторов. Если это происходит во время выполнения «бытовых» задач — это может быть признаком перегрузки процессора или неисправности батареи. Частый и продолжительный перегрев негативно сказывается на ресурсе аккумулятора. Это не только снижает производительность, но и может быть опасно для самого устройства.

«Многие производители прекращают поддержку старых моделей смартфонов и не выпускают обновления операционной системы. Без замены устаревшего ПО телефон становится более уязвимым к вирусам и некорректно работает с новыми приложениями», — предупредил эксперт.

Постоянные мерцания экрана, задержки в отклике сенсора, появление битых пикселей или полос на экране говорят о физическом износе устройства. Если фотографии и видео стали значительно хуже по качеству, даже при хороших условиях освещения, возможно, камеры телефона также устарели.

«Постоянные уведомления, что на телефоне не хватает свободного места, указывают на то, он не справляется с требованиями к хранению данных. Если приходится удалять важные приложения или файлы, чтобы очистить память смартфона, это повод рассмотреть покупку нового гаджета с большей памятью», — резюмировал эксперт.

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