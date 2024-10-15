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Больше половины россиян могли бы уйти с работы ради подработки

Почти треть россиян подрабатывают

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Практически треть — 29% — россиян подрабатывают. Из них четверть респондентов (25%) совмещают дополнительную работу с основной, в то время как 4% заявили, что подработка является их основным источником дохода. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

34% участников опроса не занимаются дополнительной работой, но планируют это сделать в будущем, а 37% респондентов не планируют подрабатывать.

Среди тех, кто подрабатывает, 64% респондентов могли бы отказаться от работы в пользу подработки. Из них 10% отметили, что им нравится их дополнительная работа. 17% участников исследования рассказали, что готовы рассмотреть возможность перехода на подработку, если смогут трудиться над вдохновляющими проектами и получать достойную оплату, а 37% россиян заявили, что готовы перейти на дополнительную занятость, если она будет обеспечивать достаточный доход и возможности для профессионального роста.

В то же время 36% участников опроса предпочитают не отказываться от основной работы, так как ценят стабильность и преимущества, которые она предоставляет.

Среди факторов, которые влияют на решение перейти с основной работы на подработку, 46% респондентов отметили гибкий график, позволяющий лучше организовать свое время. 42% участников ценят, что подработка приносит хорошие средства, что также является важным мотиватором. 26% россиян указали, что не удовлетворены своей основной работой, а 23% стремятся найти другую основную занятость.

Нехватка времени — важная причина для 20% участников опроса, в то время как 15% отметили влияние состояния здоровья. Семейные обязательства затрудняют переход на подработку для 7% респондентов. 9% выбрали вариант «Другое», отметив, что хотят стать предпринимателями и уйти только в свое дело.

Исследование показало, что значительное количество россиян стремятся заниматься любимым делом и рассматривают подработку как возможность для профессионального роста и самореализации. Таким образом, рынок труда в России демонстрирует растущий интерес к дополнительным возможностям заработка, при этом сохраняется потребность в стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

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