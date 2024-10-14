В Британии раскрыли письменные показания Скрипаля по поводу отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, сообщил, что в Соединенном Королевстве ощущал себя в полной безопасности и не видел необходимости скрывать свою личность. Его письменные показания были озвучены во время открытых слушаний в Солсбери адвокатом Эндрю О'Коннором, пишет ТАСС.

«Мне показали небольшую фотографию заголовка из газеты Daily Mail, в которой утверждается, что за несколько недель до инцидента 2018 года я сообщал окружающим о потенциальной угрозе для своей жизни. Я не помню, чтобы такие мысли или слова были у меня в голове. <...> В тот период мне ничего необычного не было известно», - отметил Скрипаль. Отмечается, что эти показания были даны экс-сотрудником ГРУ около недели назад.

Скрипаль также уточнил, что не знает, какие именно структуры отвечали за его безопасность в Великобритании. Он добавил, что после своего переезда в королевство в 2010 году в рамках обмена заключенными между Россией и Западом не считал нужным обустраиваться в закрытом, охраняемом районе. По его словам, его дом в Солсбери находился на спокойной улице, рядом с ним жили некоторые бывшие полицейские.

«Соседи были знакомы друг с другом и поддерживали друг друга. Я чувствовал себя в этой местности довольно защищенным», - заключил он.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Британские следователи считают, что Скрипали получили дозу нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

Ранее посол РФ в Британии рассказал о ситуации со Скрипалями.