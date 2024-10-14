Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии раскрыли письменные показания Скрипаля по поводу отравления

Скрипаль заявил, что чувствовал себя в безопасности в Британии

close
ukr.media/Global Look Press

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, сообщил, что в Соединенном Королевстве ощущал себя в полной безопасности и не видел необходимости скрывать свою личность. Его письменные показания были озвучены во время открытых слушаний в Солсбери адвокатом Эндрю О'Коннором, пишет ТАСС.

«Мне показали небольшую фотографию заголовка из газеты Daily Mail, в которой утверждается, что за несколько недель до инцидента 2018 года я сообщал окружающим о потенциальной угрозе для своей жизни. Я не помню, чтобы такие мысли или слова были у меня в голове. <...> В тот период мне ничего необычного не было известно», - отметил Скрипаль. Отмечается, что эти показания были даны экс-сотрудником ГРУ около недели назад.

Скрипаль также уточнил, что не знает, какие именно структуры отвечали за его безопасность в Великобритании. Он добавил, что после своего переезда в королевство в 2010 году в рамках обмена заключенными между Россией и Западом не считал нужным обустраиваться в закрытом, охраняемом районе. По его словам, его дом в Солсбери находился на спокойной улице, рядом с ним жили некоторые бывшие полицейские.

«Соседи были знакомы друг с другом и поддерживали друг друга. Я чувствовал себя в этой местности довольно защищенным», - заключил он.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Британские следователи считают, что Скрипали получили дозу нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

Ранее посол РФ в Британии рассказал о ситуации со Скрипалями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами