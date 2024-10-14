Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области квартиру затопило кровью соседа

В Челябинской области жители дома пожаловались на текущую с потолка кровь

close
Depositphotos

В Челябинской области местных жителей напугали пятна крови на потолке. Об этом сообщает поисково-спасательная группа региона.

Инцидент произошел в поселке Локомотивный. На ситуацию обратили внимание жители первого этажа. Они предполагали, что проблема у соседей на втором этаже, но после осмотра выяснилось, что источник пятен находится на третьем, где жил мужчина 1970 года.

«Беспокоясь о его судьбе, соседи обратились в полицию, а для открытия входных дверей были вызваны спасатели», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место правоохранители осмотрели помещение. В одной из комнат они обнаружили мужчину, который уже не дышал. По предварительной информации, некоторое время назад россиянин получил серьезные травмы из-за падения. Информация о других подробностях отсутствует.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти местные жители пожаловались на кровь на потолке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами