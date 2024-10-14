В Челябинской области квартиру затопило кровью соседа

В Челябинской области местных жителей напугали пятна крови на потолке. Об этом сообщает поисково-спасательная группа региона.

Инцидент произошел в поселке Локомотивный. На ситуацию обратили внимание жители первого этажа. Они предполагали, что проблема у соседей на втором этаже, но после осмотра выяснилось, что источник пятен находится на третьем, где жил мужчина 1970 года.

«Беспокоясь о его судьбе, соседи обратились в полицию, а для открытия входных дверей были вызваны спасатели», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место правоохранители осмотрели помещение. В одной из комнат они обнаружили мужчину, который уже не дышал. По предварительной информации, некоторое время назад россиянин получил серьезные травмы из-за падения. Информация о других подробностях отсутствует.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти местные жители пожаловались на кровь на потолке.