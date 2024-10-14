Прокурор запросил 20 лет колонии для главы банка БКФ

Прокурор попросил приговорить главу «Банка корпоративного финансирования» (БКФ) и основателя компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую к 20 годам заключения и штрафу в 500 млн рублей по делу о даче взяток. Об этом заявили в Измайловском суде Москвы, сообщает РИА Новости.

Для бывшего следователя Следственного Комитета России Юрия Носова, который является вторым подсудимым, прокурор потребовал 13 лет колонии со штрафом в 111 млн рублей.

Миримскую обвиняют в даче взятки в 2017 году двумя автомобилями Носову. Он занимался делом, в котором она была потерпевшей в связи с похищением ее дочери. Женщине также вменяют три эпизода покушения на дачу взятки на общую сумму на $1,8 млн судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда.

В 2015 году Миримская заняла 22 строчку в рейтинге «Самые богатые женщины России», составленном журналом Forbes. Тогда ее состояние оценивалось в $100 млн.

14 октября сообщалось, что суд в Улан-Удэ вынес приговор начальнику домоуправления ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России. В суде заявили, что в период с октября 2019 года по март 2022 года подсудимый получал взятки. В обмен на полученные деньги он, как установило следствие, предоставлял в незаконное пользование жилые помещения без составления необходимых договоров.

Ранее бывший российский министр признался в получении крупной взятки.