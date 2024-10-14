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У матери пострадавшей в стоматологии москвички случился инфаркт

ИА Регнум: у матери москвички, которая удалила все зубы, случился инфаркт

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Shutterstock

Мать женщины, которая пострадала после визита в стоматологию, попала в больницу. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник, женщина болезненно восприняла новость о том, что медикам не удалось спасти ее дочь. Когда россиянка услышала о произошедшем, она «не могла стоять на ногах».

«Ей 86 лет, мы вообще не знали, как она перенесет эту новость. Ей стало плохо, мы вызвали скорую», – поделился источник.

Он добавил, что медики приехали на вызов быстро и диагностировали инфаркт. Собеседник полагает, что скорое появление специалистов спасло женщину.

Инцидент произошел в Москве. Пострадавшая планировала установить импланты, для этого ей за одно посещение удалили 32 зуба и направили домой.

Только спустя сутки женщина почувствовала недомогание. Она зашла в ванную и там потеряла сознание. Приехавшие на место медики спасти женщину не смогли. Предположительно, у нее не выдержало сердце.

Ранее в Ленобласти на уроке десятилетнему школьнику выбили три зуба битой.

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