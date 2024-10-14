В Москве приостановили работу сервисы проката электросамокатов

Сервисы проката электросамокатов и электровелосипедов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» временно приостановили работу в Москве из-за снега. Об этом сообщает ТАСС.

«Самокаты не боятся холода и влаги, поэтому они остаются на улицах, но на время непогоды недоступны для поездок», — отметили в пресс-службе сервиса Whoosh.

В приложении пользователи также получили специальное уведомление.

В компании пообещали, что как только температура повысится и снег на улицах растает, возможность поездок вернется.

14 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, в которых похолодает до минус 8-16°C. Он отметил, что в Якутии ночные температурные значения прогнозируются до 11-16°C мороза. Даже в обычно самых теплых регионах ночные температуры опустятся до минус 5°C. На погоду повлияет североатлантический циклон, который синоптики в Европе назвали «Хельма».

Ранее синоптик рассказал, что после дождя и снега в Москву придет бабье лето.