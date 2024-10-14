Стало известно, что разгромивший автобус в Архангельске был участником СВО

Мужчина, который 14 октября разгромил автобус в Архангельске, предварительно, 25 сентября вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, погромщиком оказался 37-летний Алексей П. Как пишет канал, около трех часов дня он и его спутница вошли в автобус №43. Они оплатили проезд и прошли в салон. Спустя некоторое время у мужчины начались галлюцинации. Во время движения он взял огнетушитель и распылил содержимое в салоне. Водитель остановил автобус и открыл двери, после чего пассажиры покинули транспортное средство. На место была вызвана полиция и скорая помощь.

По данным Baza, мужчина при эвакуации схватил молоток безопасности и разбил четыре стекла, несколько ламп, а также потолок. При этом погромщик удерживал и «прикрывал» свою девушку. Все это время двери транспортного средства были открыты.

«Сейчас рассматриваются две версии: либо мужчина принял запрещенные вещества (мужчина был трижды судим и ранее употреблял наркотики), либо у него начались галлюцинации из-за ПТСР», — сказано в сообщении.

Канал добавляет, что в настоящее время с ним работают медики и правоохранители.

14 октября Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что в Архангельске неизвестный мужчина захватил в заложники пассажирку автобуса. Ей на помощь пришли другие пассажиры — они залили лицо злоумышленника перцовым баллончиком и избили, затем его отвезли в отделение полиции.

Ранее в Екатеринбурге экс-участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой и напал на свою бывшую девушку.