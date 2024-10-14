Воробьев обсудил с правительством Московской области подготовку дорожных служб к зиме

Вся система дорожных и транспортных должна работать как часы, чтобы зимой каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках. Об этом в ходе встречи с руководящим составом регионального правительства и главами округов Подмосковья заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На мероприятии обсуждалась подготовка дорожных и транспортных служб к зиме. Планируется, что большинство работ будут завершены до конца октября.

«Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе. Мы и в прошлом году, и на всем протяжении этого понимаем, как важно, чтобы каждое мероприятие было заведено в цифровую систему», — отметил губернатор.

По его словам, это позволяет видеть эффективность работы служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также — эффективность работы техники, которую постоянно обновляется и приобретается регионом.

Так, в соответствии с задачами нацпроекта «Безопасные качественные дороги» зимой для уборки дорог Подмосковья будут привлечены более 3,3 тысячи единиц техники, а также 3,8 тысячи человек. При этом половина пескосоляной смеси и реагентов уже заготовлена, а весь объем будет обеспечен к 1 декабря.

Также для сокращения времени обработки тротуаров с 10 до 3 дней регион закупил в этом году 60 пескорасбрасывателей. Кроме того, будут приобретены 340 снегоуборщиков.

В этом году в Подмосковье приобретено 490 новых автобусов (126 – среднего класса, 364 – большого класса). К концу ноября планируется поставка еще 104 большого класса. Также рассматривается возможность дополнительно приобрести 200 вместительных ЛиАЗов.

Как сообщил зампред правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, до конца октября будет завершена проверка всех автобусов. По его словам, все производственные базы уже были проверены на наличие антифриза, стеклоомывающих жидкостей и противогололедных реагентов.