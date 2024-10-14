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На Украине назвали причину массовых облав сотрудников военкоматов

«Страна»: массовые рейды ТЦК на Украине объясняются срывом планов мобилизации

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Shutterstock/Mehaniq

Масштабные рейды сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкоматов) на мужчин призывного возраста по всей Украине объясняются срывом планов мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».

«С сентября пошел сильный спад. (...) Предполагалось, что это ответственные граждане, которые добровольно идти на фронт не готовы, но если им придет повестка, то прятаться не будут. Но реальность оказалась иной», — сказал источник издания в системе ТЦК.

По данным журналистов, в некоторых регионах страны «недобор» мобилизованных составляет до 70% от плановых показателей.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине.

13 октября «Страна.ua» сообщала, что сотрудники ТЦК помимо ресторанов и торговых центров начали устраивать облавы на городских рынках Украины. По данным издания, мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт.

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